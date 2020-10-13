Мариинская больница срочно ищет доноров крови всех групп

Мариинская больница остро нуждается в донорах крови. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мариинская больница Санкт-Петербурга открыла дополнительный прием доноров из-за острого дефицита крови всех групп - как положительной, так и отрицательной. Во время осеннего ухудшения эпидситуации нагрузка в медучреждении возросла в разы. Сейчас запасы крови достигли критического минимума.

- В связи с возросшей потребностью в компонентах донорской крови наше отделение переливания крови открыло дополнительный прием доноров по пятницам с 9:00 до 12:00. Для уменьшения времени ожидания в отделении предварительно сообщите о своем визите по телефону: 275-74-55 (ежедневно с 8:30 до 16:30), - сообщает пресс-служба Мариинской больницы.

Доноров ждут на проходной медучреждения на Литейном проспекте в доме №56. На входе каждому посетителю меряют температуру, а затем выдают маску и перчатки. Естественно, заболевшим сдать кровь не получится.