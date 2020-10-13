Спасатели час тушили пожар в коммуналке на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге

Коммунальная квартира на Бухарестской улице загорелась в ночь на 13 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ночь на вторник, 13 октября 2020 года, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурге произошло ЧП. Около 4:30 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о пожаре. Загорелась коммунальная квартира, расположенная в доме 86, корпус 1 по Бухарестской улице. Спасатели незамедлительно выехали на место.

- Прибыв на вызов, пожарные увидели, что горит трехкомнатная коммуналка, и приступили к спасению людей и ликвидации огня, - сообщили в главном управлении МЧС по Северной столице.

По данным спасателей, в коммунальной квартире обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. Благо, сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

На тушение пожара бригаде спасателей потребовался в общей сложности час. В 5:35 часов огонь был полностью ликвидирован. У тушению пожара привлекались 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Причины возгорания выясняются.