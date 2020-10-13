Петербуржец снимал порно с малолеткой и рассылал видео в интернете

На жителя Ленобласти возбудили дело за изготовление и распространение порно с ребенком Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Ленинградской области выяснил, что задержанный летом 2020 года 45-летний житель Шлиссельбурга за секс с 14-летней девочкой, оказывается, еще промышлял порно. Как стало известно в понедельник, 12 октября 2020 года, фильмы для взрослых он снимал все с той же школьницей. Видео же использовал не только для себя, но и рассылал в интернете.

- В сводке за 19 июня сообщалось о задержании мужчины за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Позже выяснилось, что в сексуальную связь девочка с ним вступала по согласию. Также он делал фото и видеосъемку порнографического характера в целях распространения, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Свое "домашнее видео" мужчина рассылал нескольким людям через свою страничку в социальной сети "ВКонтакте". Их личности сейчас устанавливаются. Теперь "режиссеру" грозит до 15 лет тюрьмы.