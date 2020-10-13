Петербуржцы переругались из-за досрочных каникул для школьников

Пока школьников на каникулы не отправляют, но заболеваемость коронавирусом в городе растет день ото дня. Фото: Артем КИЛЬКИН

Родители петербургских школьников просят губернатора города на Неве отправить детей на досрочные каникулы. Причиной обеспокоенные горожане указывают резкий рост суточной заболеваемости коронавирусом, а свои мысли они адресуют градоначальнику в соцсетях.

- Отпустите, пожалуйста, детей на школьные каникулы. Ковид бьет рекорды, - пишет петербурженка Мария в комментариях на страничке Александра Беглова Вконтакте.

Впрочем, мнения на счет досрочного отдыха и удаленки для школьников разделились. Не все родители готовы снова держать детей дома, тем более, что не всегда есть, с кем оставить отпрысков.

- Где тут ставить дизлайк? Дети от прошлогодней дистанционки еще не отошли. Учителя вместо нового материала вынуждены возвращаться к весенним темам, а вы еще учебную программу порезать хотите! Я уже молчу о родителях, которым никто такой вынужденный отпуск не отплатит, - возражают другие родители.

Пока, впрочем, Смольный не собирается отправлять школьников по домам раньше времени.