Водитель «Шевроле» ехал по КАД задним ходом и устроил ДТП

"Шевроле" сдавал назад по КАДу и влетел в "Ниссан". Фото: "Мегаполис" / vk.com/spb_today

Необычное ДТП попало в объектив авторегистратора машины, ехавшей по КАД в районе Предпортовой улицы. Иномарка с девушкой за рулем а полном ходу влетела в «Шевроле», водитель которого пропустил съезд на ЗСД и сдавал по КАДу задним ходом.

- В Московском районе на Кольцевой автодороге произошло нетривиальное ДТП. «Шевроле Круз» сдавал задом и попал в ДТП с «Ниссаном», - сообщает паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах записи с авторегистратора «Ниссана» видно, как «Шевроле» едет задним ходом, что строжайше запрещена на КАД, являющейся автомагистралью. При этом водитель не только нарушает, но и действует неумело. Вместо того, чтобы отъехать на пару метров и свернуть на нужную дорогу, он зачем-то пересекает полосу съезда, подставляя свою машину под удар.

При этом в комментариях пользователи соцсетей отмечают, что и сама девушка из «Ниссана» говорила по телефону в момент аварии, что могло отвлечь ее от дороги.

Впрочем, виновников происшествия установит ГИБДД.