Более 2 тысяч деревьев высадили в Санкт-Петербурге в октябре 2020 года

В октябре в Петербурге убрали скверы и сады, а также высадили 2 тысячи деревьев Фото: Артем КИЛЬКИН

За октябрь 2020 года в Санкт-Петербурге было высажено почти 2 тысяч деревьев. Минувший месяц стал началом осеннего периода благоустройства в Северной столице. Большое внимание уделяется сохранению зеленых зон, посадке новых деревьев и кустарников. Городские садовники приводили скверы и сады в порядок, а дворники убирали территорию. В этом году из-за сложной эпидемической ситуацию вся эта работа проводилась без традиционных субботников.

- Петербург – наш общий дом. И заботиться о зеленом убранстве города нужно так же бережно, как мы храним его архитектурно-историческое наследие, - сказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В течение двух недель предприятия садово-паркового хозяйства привели в порядок почти 4 тысячи садов, скверов и других общественных зон зеленых насаждений. Убрали 42 289 тысяч "квадратов" скверов и садов, а также отремонтировали 6250 квадратных метров дорожек и площадок.

В городе появились 1806 новых деревьев и 11 616 кустарников за счет городского бюджета. Еще 726 деревьев и 3053 куста были высажены за счет средств ОМСУ и администраций районов Петербурга.