Умер известный краевед почетный житель Сестрорецка Борис Ривкин

Умер известный краевед Петербурга Борис Ривкин / Фото: ВКонтакте/Соседи СПЧ ● Приморский район

В Санкт-Петербурге умер эксперт музейного комплекса в Разливе по изучению историко-культурного наследия, почетный житель Сестрорецка Борис Еремеевич Ривкин. Сердце краеведа перестало биться 11 октября 2020 года. Ему было 84 года.

- Почетный житель города умер в больнице №40 от осложнений, вызванных коронавирусом, - пишет "Мойка78".

Исследовательские работы Ривкина получили широкое признание. Он живо и интересно рассказывал о людях и судьбах Карельского перешейка, а также был автором многочисленных исторических очерков о родном Курортном районе Петербурга.

Благодаря его усилиям были разработаны концепции пешеходных экскурсионных прогулок: «От Петра I до наших дней», «От Ладоги до наших дней», «На реке Сестре», «Река Сестра - линия двух фронтов», «Дачный Сестрорецк», "Интернациональный город". Занимался организацией выставок, используя личную коллекцию иллюстрированного материала, собранную за долгие годы исследовательской деятельности.