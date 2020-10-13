Директор «Сайменского канала» получил три года за хищение 35 миллионов, выделенных на ремонт Сайменского канала

Руководитель "ФГУ "Сайменский канал" получил три года колонии за хищения средств. Фото: morflot.gov.ru/

Бывший директор Федерального государственного учреждения «Сайменский канал» получил три года колонии за участие в многомиллионном хищении средств, выделенный на ремонт и содержание того самого Сайменского канала. В преступной схеме вместе с чиновником работали и его подельники, выполнявшие подряды.

- Следствием и судом установлено, что в период времени с августа 2013 года по ноябрь 2017 года руководитель ФГУ «Сайменский канал», действуя в составе преступной группы совместно со своими подельниками похитили денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации, - сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета России по Ленинградской области.

84 миллиона рублей были выделены на оплату работ по госконтрактам на текущий ремонт 22 навигационных знаков, расположенных в фарватере Сайменского канала, который соединяет Россию и Финляндию.

35 миллионов подельники «попилили», выполнив меньший объем работы.Расследование шло долго, а объем уголовного дела составил 70 томов.