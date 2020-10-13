Миллион куриных яиц отправили из Ленинградской области в ОАЭ

Миллион куриных яиц уплыл из порта Петербурга в ОАЭ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинградская область продолжает оставаться крупным экспортером куриных яиц. При этом сельскохозяйственная продукция уходят не только в ближнее зарубежье, но и даже в экзотические Объединенные Арабские Эмираты ОАЭ). Только туда уплыло больше миллиона яиц.

- В Большом порту Санкт-Петербурга государственными инспекторами Управления Россельхознадзора был осуществлен ветеринарный контроль трех экспортных партий куриных яиц, общим количеством 1,2 миллиона штук, - сообщает пресс-служба управления по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Все три партии предназначались для фирмы из ОАЭ. Перед выпуском из России куриные яйца были проверены на соответствие требованиям страны-получателя. И поскольку нарушения найдено не было, яйца погрузили на корабль и отправили на Ближний Восток морским путем.