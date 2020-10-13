В Санкт-Петербурге будут считать пассажиров на остановках общественного транспорта

В Петербурге начали считать пассажиров общественного транспорта. Фото: gov.spb.ru/

«Центр транспортного планирования» взялся за подсчет пассажиров общественного транспорта Санкт-Петербурга. Почти месяц сотрудники центра будут стоять на остановках и подмечать пассажиропоток. А параллельно и задавать вопросы горожанам.

- С 9 по 31 октября ведутся работы по подсчету пассажиропотока на ключевых остановочных пунктах всех видов общественного транспорта, транспортно-пересадочных узлах, а также остановках на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. После еще 10 дней будут идти социологические опросы, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Всего в работе участвуют около ста учетчиков, которые в разное время суток записывают вид транспорта и его наполненность по шестибальной шкале.

Подсчет покажет, где транспорта достаточно, а где его не хватает. Причем учитывать будут не только автобусы, троллейбусы и трамваи, но и маршрутки. Полученные данные лягут в основу программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.