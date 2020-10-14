Николаевская больница Петергофа станет коронавирусным стационаром с 19 октября

Николаевскую больницу превратят в коронавирусный стационар с 19 октября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Николаевская больница, находящаяся в Петергофе, готовится принять первых пациентов с коронавирусом уже с 19 октября. Напомним, медучреждение решили перепрофилировать в инфекционный стационар для увеличения коечного фонда. Сейчас в больнице уже функционируют санпропускник, а также работает система обеспечения больных кислородом.

- В связи с перепрофилированием в медучреждении изменилась маршрутизация пациентов отделения гемодиализа. Для 67 больных было предоставлено на выбор 204 различных варианта перенаправления в 18 лечебных учреждениях Санкт-Петербурга и Ленобласти. Многие остановились на Центре амбулаторного диализа в Купчино, - сообщили в пресс-службе администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Добавим, что сейчас в Северной столице развернуто чуть больше 5,5 тысячи коек для больных коронавирусом. Открылся и временный госпиталь в «Ленэкспо».