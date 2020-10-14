Каршеринг протаранил автобус на Невском путепроводе

На Невском путепроводе каршеринг "забодал" автобус. Фото: vk.com/spb_today

Очередное ДТП с каршерингом произошло в Санкт-Петербурге. Утром 14 октября водитель прокатной машины совершил неудачный маневр и нарушил планы пассажиров автобуса, в который и врезалась легковушка.

- Подножие Невского путепровода в сторону проспекта Славы усеяно осколками разбившейся машины, - сообщают очевидцы произошедшего в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария произошла в 9:00 - в самый час пик, когда петербуржцы спешили на работу. Планы пришлось менять на ходу и водителям обоих транспортных средств и пассажирам автобуса.

Кроме этого авария собрала и приличную пробку на всегда загруженной магистрали. Съезд с Невского путепровода в сторону проспекта Славы встал в заторе.

На 9:45 последствия аварии уже устранены, однако пробка по-прежнему не рассосалась.

По предварительным данным, в аварии никто серьезно не пострадал, сведения уточняются, официальная информация от ГИБДД пока не поступала.