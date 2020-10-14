Полиция устроила обыск в особняке цыганского барона в Санкт-Петербурге

В особняке цыганского барона Петербурга прошел обыск Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга провела масштабный обыск в особняке цыганского барона в поселке Горелово Красносельского района. Несколько сотрудников пришли в дом к мужчине 12 октября 2020 года с целью профилактической работы среди представителей кочевого народа. Поводом послужило задержание двух цыганок, которые подозреваются в ограблении тканевого магазина на Светлановском проспекте.

- В целях профилактики преступлений сотрудники полиции решили провести профилактическую беседу с лидером этнической группы, родственником которого является одна из задержанных женщин, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

Полиция вошла в дом барона с двумя служебными собаками, которые начали обнюхивать все помещения. В одной из комнат правоохранители обнаружили охотничье ружье с 10 патронами и травматический пистолет.

- Это дядьки моего. Пришел, оставил, - объяснил полиции хозяин дома.

По данному факту возбуждено административное производство.