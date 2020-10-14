Горе-мать заставила 14-летнего сына употреблять и продавать наркотики в Санкт-Петербурге

Мать из Петербурга привлекла 14-летнего сына к продаже и употреблению наркотиков Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге обнаружили женщину, претендующую на звание "мать года". Во вторник, 13 октября 2020 года, следственный комитет Северной столицы возбудил уголовное дело на 40-летнюю женщину, которая не только сама занималась оборотом наркотиков, но еще и привлекла к этому делу своего несовершеннолетнего сына. Мальчику всего 14 лет.

- По данным следствия, не позднее 19 сентября 2020 года, безработная женщина, мать 14-летнего подростка, совершила действия по его вовлечению в совершение преступления, связанного с незаконным оборотом, хранением и употреблением наркотических средств, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Женщина уже четыре раза привлекалась к уголовной отвественности. В 2002 году за наркотики, в 2010 и июле 2020 года за кражу.

В 17 сентября на горе-мать завели дело о распространении наркотиков. В ходе этого расследования и выяснилось, что женщина втянула в преступление своего сына.