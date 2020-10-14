Беглов: Город намерен максимально сохранить плановую медицинскую помощь

В Петербурге свободны около четверти коек для инфекционных больных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга намерены максимально сохранить оказание плановой медицинской помощи населению. Несмотря на рекордный суточный прирост заболеваемости коронавирусом, городская система здравоохранения справляется с нагрузкой.

- Город приобрел большой опыт за эти месяцы. В начале пандемии количество коек для больных с коронавирусом было почти исчерпано. На вчерашний день в Петербурге развернуто 5815 коек для лечения COVID-19, из них свободны 1223, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора Петербурга.

Глава города отметил, что всего могут быть развернуты 11450 коек для инфекционных больных, но сейчас этого не требуется. При этом, если городские клиники отдадут под COVID-19, то их пациентов возьмут на себя федеральные медцентры Петербурга.

Онкоцентр в Песочном и онкодиспансер, Многопрофильную больницу №2 и ряд других медучреждений не будут перепрофилировать под прием коронавирусных больных.