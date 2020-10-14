6 рук, 12 ног и 24 торса: За замороженные части человеческого тела институт имени Вредена готов заплатить 12 миллионов рублей

НИИ ортопедии имени Вредена хочет купить части тела для изучения врачами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очень петербургский заказ разместил на сайте госзакупок Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Вредена. Расположенный в Петербурге же НИИ намерен купить замороженные части человеческого тела.

- Оказание услуг по предоставлению биологического материала, - говорится в заявке, начальной стоимостью 12 миллионов 816 тысяч рублей.

Судя по прикрепленному техзаданию, победитель аукциона должен поставить:

- шесть рук: «Верхняя конечность с тремя суставами до кончиков пальцев».

- 12 ног: «Нижняя конечность с тремя суставами до кончиков пальцев стопы»

- 24 торса. По шесть без головы: «от шейного позвонка до середины бедренной кости без внутренних органов»; с головой: «от головы до середины бедренной кости включая все внутренние органы» и 12 верхних частей «от шейного позвонка до 12 грудного позвонка с ребрами».

В документе отмечается, что весь биоматериал должен быть подвижным, а предназначен он исключительно для проведения морфологических курсов и мастер-классов для врачей.