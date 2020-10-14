Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

6 рук, 12 ног и 24 торса: За замороженные части человеческого тела институт имени Вредена готов заплатить 12 миллионов рублей

Конкурс на поставку практических пособий для врачей объявлен 14 октября
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий
НИИ ортопедии имени Вредена хочет купить части тела для изучения врачами.

НИИ ортопедии имени Вредена хочет купить части тела для изучения врачами.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очень петербургский заказ разместил на сайте госзакупок Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Вредена. Расположенный в Петербурге же НИИ намерен купить замороженные части человеческого тела.

- Оказание услуг по предоставлению биологического материала, - говорится в заявке, начальной стоимостью 12 миллионов 816 тысяч рублей.

Судя по прикрепленному техзаданию, победитель аукциона должен поставить:

- шесть рук: «Верхняя конечность с тремя суставами до кончиков пальцев».

- 12 ног: «Нижняя конечность с тремя суставами до кончиков пальцев стопы»

- 24 торса. По шесть без головы: «от шейного позвонка до середины бедренной кости без внутренних органов»; с головой: «от головы до середины бедренной кости включая все внутренние органы» и 12 верхних частей «от шейного позвонка до 12 грудного позвонка с ребрами».

В документе отмечается, что весь биоматериал должен быть подвижным, а предназначен он исключительно для проведения морфологических курсов и мастер-классов для врачей.