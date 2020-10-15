Легковушка протаранила летящий по перекрестку грузовик в Старом Петергофе

"Фольксваген" протаранил "Газель" в Старом Петергофе Фото: принтскрин видео.

Жесткая авария произошла в городе Старый Петергоф, что под Санкт-Петербургом. В 12:43 часов в среду, 14 октября 2020 года, на пересечении Ботанической и Чебышевской улиц столкнулись "Газель" и легковушка "Фольксваген". ДТП произошло в тот момент, когда грузовой автомобиль вылетел на перекресток на красный свет светофора. Об инциденте очевидцы рассказали в социальной сети.

- "Фольксваген" протаранил "Газель", проезжающую на красный, - уточнил свидетель.

Видео аварии, опубликованное в сети, дает понять происходящее лучше любых слов. На кадрах видно, как грузовик несется на большой скорости по дороге и даже не притормаживает перед светофором. Легковушка врезается ровно в середину автомобиля. От удара "Газель" улетает на пешеходную часть, попутно снося ограждения и столб светофора. Кузов моментально слетает, весь груз разлетается по дороге.

Обеспокоенные пользователи социальной сети начали интересоваться состоянием водителя легковушки, ведь, судя по удару, он мог серьезно пострадать. Однако ни официальных данных, ни показателей свидетелей пока нет. ГИБДД разбирается с причинами аварии.