Погоду сформирует северный циклон в Санкт-Петербурге 15 октября

В четверг в Петербурге облачно и дожди Фото: Олег ЗОЛОТО

Осень в Санкт-Петербурге с каждым днем все заметнее. Днем в городе еще бывает тепло и солнце, а уже с заходом солнца сильно холодает. В четверг, 15 октября 2020 года, в Северной столице ожидается переменная облачность, сопровождаемая небольшими дождями. По традиции, выходя из дома, лучше захватить зонт.

- Сегодня, 15 октября, синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться влиянием северной, а затем северо-западной периферии циклона, центр которого выйдет в районы Вологодской области. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Несмотря на то, что в городе похолодало, температурный фон по-прежнему остается выше климатической нормы. В четверг в Петербурге плюс 7-9 градусов, по Ленинградской области 5-10 градусов выше нуля. Ветер холодный, северный 4-9 метров в секунду.

Конец рабочей недели ознаменуется первым намеком на зиму. В ночь на пятницу, 16 октября, в Петербурге ожидаются дождь и мокрый снег. Днем без осадков и 4-6 градусов тепла.