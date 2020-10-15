20 тысяч нарушений анти-коронавирусных правил безопасности обнаружено на предприятиях Санкт-Петербурга

В Петербурге выявлено почти 20 тысяч нарушений анти-коронавирусных правил безопасности на предприятиях Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемия в Санкт-Петербурге набирает обороты, однако Смольный не спешит вводить тотальный карантин, опасаясь, что это сильно ударит по экономике. Правительство старается держать пандемию под контролем, требуя соблюдать правила безопасности, чтобы не допустить распространение коронавируса. Но, как сообщили в администрации города в четверг, 14 октября 2020 года, в городе было выявлено почти 20 тысяч нарушений стандартов безопасной деятельности на предприятиях.

- В Петербурге работает около 120 тысяч предприятий, деятельность которых невозможна без контактов с гражданами. За прошедшую неделю составлено более 600 актов о нарушении стандартов безопасной деятельности, - рассказал губернатор города Александр Беглов.

Поэтому градоначальник решил ввести более строгий подход к нарушителям. Так, с 26 октября за это будет ужесточена ответственность, вплоть до приостановки работы предприятий.

Также будут сокращены сроки рассмотрения дел о нарушениях. Руководителям предприятий и организаций рекомендуется перевести максимально возможное число сотрудников на удаленную работу. Чтобы стимулировать руководителей к принятию таких решений, рассматривается введение различных мер поощрения, включая налоговые.