15-летняя девочка подозревается в жестоком убийстве родной бабушки в Санкт-Петербурге

В Петербурге 15-летнюю девочку задержали за жестокое убийство бабушки в квартире на Ланском Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница подозревается в жестоком убийстве родной бабушки. Утром в 7:50 часов в среду, 14 октября 2020 года, в полицию позвонил 80-летний пенсионер, проживающий в доме 6 по Ланскому шоссе. Дрожащим голосом мужчина рассказал, что, вернувшись домой, обнаружил труп своей жены. Пенсионерка лежала в луже крови.

- Выехав на место, полицейские обнаружили тело 78-летней пенсионерки. У женщины были колото-резанные раны брюшной полости, множество ран на голове и предплечьях. Также из квартиры пропали деньги и документы, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В половину четвертого дня у метро "Пионерская" оперативная группа задержала 15-летнюю внучку убитой. Она стала главной подозреваемой в кровавом преступлении. Девочка живет отдельно от бабушки с дедушкой в доме на проспекте Королева.

Сейчас подросток задержана. Полиция возбудила уголовное дело об убийстве. Из квартиры изъяты следы рук, обуви, биоматериалы. Расследование продолжается.