Еще 638 человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге на 15 октября 2020 года

Еще у 638 человек обнаружили коронавирус на 15 октября в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал свежие данные о ситуации в Санкт-Петербурге. Так, в четверг, 15 октября 2020 года, число зараженных снова установило рекорд. На этот раз за последние сутки в городе официально выявлено 638 инфицированных человек.

- За все время эпидемии в Санкт-Петербурге число зараженных составило уже 49 926 человек. Выздоровели в общей сложности 32 528 пациентов, 319 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 3 351 заболевших (+46 за сутки), - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Количество зараженных с каждым днем бьет рекорды. Пик майской волны, когда максимально было 541 заболевших за сутки, был пройден уже 13 октября.

Также вирусологи утверждают, что коронавирус "помолодел". Все чаще стали болеть дети и подростки. Эта тенденция наблюдается с начала учебного года.