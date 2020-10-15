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Петербуржцам предложили выбрать, какую елку они хотят видеть на Дворцовой площади

От мнения горожан зависит, будет это живая красавица или искусственное дерево
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Последние семь лет в Петербурге стояла искусственная елка.

Последние семь лет в Петербурге стояла искусственная елка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

До нового года осталось чуть больше двух месяцев, а один из главных вопросов - какая елка будет стоять на Дворцовой площади - все еще не решен. Споры между поборниками натуральности и теми, кому жалко рубить живые деревья не утихают. Но теперь его предложили решить демократически, то есть голосованием.

- Выбор елки, которая украсит Дворцовую площадь к новогодним праздникам, в этом году доверили петербуржцам, так же, как и семь лет назад. В 2013 году петербуржцы с небольшим перевесом проголосовали за искусственное дерево, - пишет газета «Петербургский дневник».

Напомним что после празднования прошлого Нового года в Смольном опять подняли вопрос о замене елки. Нынешняя, искусственная, немного истрепалась, да и хвоей не пахла - ощущения у горожан были не те.

Начнется голосование с 15 октября. Сделать это можно по номеру 335-00-00, или на сайте и в соцсетях «Петербургского дневника».