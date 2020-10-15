Музей-корабль «Полтава» откроется для посетителей в 2023 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Легендарное судно «Полтава», которое вот уже который год подряд открывает парад ВМФ в Санкт-Петербурге. Но если раньше мы видели судно только снаружи, в скором времени, увидим изнутри. Историческая экспозиция уже готова более, чем на 80%. Здесь будет воссоздана жизнь экипажа в петровские времена. Кабина капитана, кают-компания, жилые помещения моряков – все это посетители смогут увидеть на выставке. Как рассказала руководитель музейного проекта «Полтава» Елена Соловьева, при создании экспозиции используются и современные технологии.

- Мы собираемся применить технологию дополненной реальности. Но так, чтобы она не мешала нашим гостям полностью погрузиться в атмосферу тех лет, - отмечает она. – К примеру, посетители, наведя на объект камеру мобильного телефона, смогут увидеть как двое моряков работают на судне, и одного из них смывает волной.

Планируется, что к 2023 году «Полтава» переедет в культурно-исторический центр, который расположится у парка 300-летия Санкт-Петербурга. В нем будет находиться не только корабль, но и помещения для дополнительный выставок. Планируется, что на корабле экспонаты будут воссозданы по точным чертежам, а в других залах центра будут храниться предметы, поднятые со дна Балтики.