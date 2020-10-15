Половина работающих петербуржцев хотят перейти на удаленку

Половина сотрудников петербургских компаний хотела бы перейти на удаленку Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Тема работы на уделенке опять поднялась в Санкт-Петербурге из-за увеличения числа зараженных коронавирусом. Как стало известно в четверг, 15 октября 2020 года, почти половина работающих горожан хотели бы вернуться их офисов домов, так как это удобно, и безопаснее во время пандемии.

- Среди тех, кто сейчас работает не удаленно, 29 процентов относятся негативно к возможному возвращению домой, а 48 процентов наоборот расценивают это как положительную меру, - рассказал о результатах опроса сервис hh.ru.

Большинство опрошенных говорят, что их работодатели вернули всех сотрудников в офисы. В режиме удаленной работы остались в основном работники IT сферы.

Около 27 процентов респондентов рассказали, что их работодатели планируют снова ввести удаленку в связи со второй волной коронавируса. При этом 25 процентов говорят, что в офисе об этом не идет и речи.

Из тех, кто продолжает с марта работать из дома, 46 процентов говорят, что их тянет в офис, так как они соскучились по живому общению и коллегам. 37 процентов утверждают, что им тяжело соблюдать баланс работы и личной жизни на удаленке.