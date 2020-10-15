В парке Монрепо нашли мертвых белок

"Этих белочек уже нет в живых". Фото: vk.com/monrepovyborg

Трагическая учесть постигла нескольких пушистых обитателей выборгского парка Монрепо. На днях его сотрудники наткнулись на трупики белок, которые лишь пару дней назад еще весело скакали по деревьям и радовали посетителей. Увы, именно люди и стали причиной гибели животных.

- Еще в понедельник сотрудники парка заметили в долине Розенталь двух белочек с необычным поведением. Зверьки бродили по хайку, не пытаясь убежать. Было очевидно, что лесные обитатели заболели, - сообщает пресс-служба парка на страничке в соцсетях.

А уже утром вторника люди наткнулись на погибших грызунов. На место были вызваны специалисты станции по борьбе с болезнями диких животных, которые установили, что причиной смерти стало острое кишечное расстройство.

Предварительно, белочек накормили «добрые» туристы, которые любят подсунуть обитателям парка какие-нибудь чипсы, печенье или шоколад. В Монрепо напоминают, что для животных это - яд. Поле такой еды они погибают в мучениях. Уток кормить тоже запрещено.