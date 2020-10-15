Умер солист театра Музыкальной Комедии Санкт-Петербурга

Умер солист Театра музкомедии Дмитрий Ягнов / Фото: Театр Музкомедии

В Санкт-Петербурге умер известный артист сцены и бывший солист театра Музыкальной Комедии Дмитрий Ягнов. Актер скоропостижно скончался в среду, 14 октября 2020 года. Ему было всего 40 лет. Об этом сообщили в социальных сетях театра Музкомедии.

- С прискорбием сообщаем, что вчера ушел из жизни прекрасный человек и в прошлом солист нашего театра Дмитрий Ягнов, - рассказали в театре.

Актер родится 7 июля 1970 года в Казани. В 1995 году окончил Санкт-Петербургский государственный институт сценических искусств. В том же году начал работать в театре Музыкальной комедии, где был солистом-вокалистом.

Среди его работ в театре музыкальной комедии: Барнаби "Хелло, Долли!", Шпехт "Венские встречи", Бригелла "Труффальдино", Аполлон "Провинциалка" и многие другие.

Причина смерти артиста на данный момент не называется. Время и место похорон также неизвестны.