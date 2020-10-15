Глава центра имени Алмазова назвал фактор, повышающий риск умереть от коронавируса в девять раз

Глава Центра Алмазова назвал фактор, повышающий риск смерти от коронавируса в разы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Директор расположенного в Санкт-Петербурге Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто рассказал о факторах, которые повышают риск тяжелого течения болезни и резко увеличивают вероятность смерти при коронавирусе.

- Исход связан с сопутствующими патологиями, и, в основном, с ожирением. Риск тяжелого течения болезни у пациентов с ожирением увеличивается в семь раз, а риск летального исхода - почти в девять, - заявил академик на прошедшей онлайн-конференции.

Еще одним фактором, выявленным у 71% заболевших стал дефицит витамина D. Причем 36% заболевший имели нехватку витамина в острой форме.

Понимание всех факторов, по словам Шляхто, позволяло врачам выстраивать индивидуальную стратегию для лечения каждого конкретного больного.

Напомним, что глава Центра Алмазова одновременно возглавляет и рабочую группу по противодействию распространения коронавируса в Санкт-Петербурге.