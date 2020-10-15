Мощный пожар вспыхнул в автосервисе с бочками масла в Санкт-Петербурге

Сервис по замене масла загорелся в Приморском районе. Фото: vk.com/spb_today

Автосервис по замене масла загорелся на проспекте Испытателей у дома №1 в Приморском районе Санкт-Петербурга. Пламя вмиг охватило все здание. Очевидцы сообщили о происшествии спасателям МЧС в 19:03. Фотографии пылающего сервиса с горюче-смазочными материалами появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Мощный пожар было видно чуть ли не за километр. Фото: vk.com/spb_today

- Загорелось одноэтажное здание размерами 10 на 15 метров. Пожар охватил автосервис по всей площади. Внутри находится склад масел и есть емкость с соляркой. В 19:37 удалось локализовать пожар, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Автосервис работал ежедневно до 21:00. Возможно, в момент возгорания внутри здания находились люди. Однако информации о пострадавших нет ни у очевидцев, ни у спасателей МЧС. Судя по видеозаписям и фотографиям в Сети, пожарные уже заняты проливкой сгоревших конструкций.