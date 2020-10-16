355 декоративных растений высадили на набережной Матисова канала

Декоративные растения высадили на берегу Матисова канала. Фото: gov.spb.ru

Больше 350 декоративных растений высадили на берегу Матисова канала работники садово-паркового предприятия «Красносельское». Благодаря из труду, у жителей Красносельского района появилась симпатична зеленая зона для прогулок, которых в новостройках хватает далеко не всегда.

- Профессиональные садовники, волонтеры и предприниматели украсили набережную Матисова канала декоративными растениями. Здесь высадили 355 саженцев туи западной, можжевельника, гортензии, спиреи серой Грефшейм, барбариса Тунберга и хосты, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

До конца 2020 года в районе, на улице Катерников появятся еще 717 декоративных растений. А всего в рамках осеннего компенсационного озеленения, в Петербурге высадят 4 тысячи деревьев и 13 тысяч кустарников взамен утраченных. Самые масштабные работы пройдут в Южно-Приморском парке, где посадят более 200 деревьев и парке Новознаменка, где появятся 660 кустарников.