14-летняя девочка спаслась от насильника в Петроградском районе Санкт-Петербурга

Психически большой мужчины пытался принудить школьницу к сексу на улице в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 14-летняя девочка спаслась от пожилого мужчины, который пытался принудить ее к сексу. В пять часов вечера в четверг, 15 октября 2020 года, в полицию обратился 54-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный человек домогался его дочери. Инцидент произошел в Петроградском районе.

- Заявитель пояснил, что около трех часов дня у дома 8 по улице Большая Зеленина к его 14-летней дочери пристал какой-то мужчина и пытался принудить ее к сексу. Однако девочка смогла сбежать, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Тем же вечером полиция задержала подозреваемого в квартире дома 53 по Литейному проспекту. Им оказался безработный 60-летний житель города Судак.

С места происшествия полиция изъяла видео с камер наблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что подозреваемый ранее был судим, в том числе за убийство, а также содержался в психиатрической больнице.