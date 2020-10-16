Полицейский застрелил агрессивного мужчину, бросившегося на него с ножом в Великом Новгороде

Участковый полиции застрелил агрессивного квартиранта в Великом Новгороде / Фото: СК Новгородской области

В Великом Новгороде погиб местный житель во время стычки с участковым полиции. В четверг, 15 октября 2020 года, в правоохранительные органы обратилась женщина. Она пожаловалась на жильца своей квартиры-арендатора, расположенной на улице Щусева, который отказывался съезжать. На место выехал страж правопорядка.

- На разъяснения сотрудника полиции 44-летний квартирант стал проявлять агрессию и схватил кухонный нож. После чего на глазах у заявительницы мужчина стал угрожать холодным оружием, - рассказали в Следственном комитете по Новгородской области.

Участковый потребовал мужчину прекратить вести себя агрессивно и положить нож. Однако тот проигнорировал слова полицейского. Тогда правоохранитель выстрелил, попав в жильца. Тот скончался от ранения.

На данный момент следственный комитет начал проверку в связи с гибелью мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.