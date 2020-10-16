Вход на станцию метро «Чкаловская» ограничат на два месяца

Вход на "Чкаловскую" ограничат по вечерам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителям Петроградского района, а также тем, кто работает рядом со станцией метро «Чкаловская» - и сотрудникам редакции петербургской «Комсомолки» в том числе - в ближайшие пару месяцев придется изрядно потолкаться. С 19 октября вход в вестибюль ограничат почти на два месяца.

- С 19 октября по 08 декабря 2020 года по рабочим дням с 18:00 до 19:00 часов вход в вестибюль будет ограничен. Время ограничения может быть изменено по фактическому пассажиропотоку, - сообщает пресс-служба метрополитена Санкт-Петербурга.

Причиной неудобств для горожан станут работы по модернизации эскалаторного узла станции. На то время, пока старые механизмы будут менять на новые, пропускная способность «Чкаловской» в вечерний час пик будет снижена.

Пассажирам советуют заранее планировать маршрут поездки и искать альтернативные пути.