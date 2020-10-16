Губернатор Санкт-Петербурга возложил цветы к стене памяти медиков

Александр Беглов принес цветы к мемориалу врачам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стихийный мемориал на Малой Садовой улице, появившийся весной 2020 года с первых портретов врачей, умерших от заражения коронавирусом, стал по-настоящему народным. Сюда каждый день приходят петербуржцы, чтобы положить букет живых цветов к стене памяти медиков. 16 октября посетил мемориал и губернатор Северной столицы.

- Эти врачи и медсестры - настоящие герои. Они спасали жизнь и здоровье пациентов, работали в тяжелейших условиях, ежедневно совершали подвиг. Мы помним каждого из них, - заявил Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

глава города отметил, что в петербургских больницах и других медучреждениях планируют установить памятные доски в честь врачей, умерших при исполнении служебного долга. А в перспективе в Петербурге появится общий памятник медикам, отдавшим жизнь в борьбе с пандемией.

По официальным данным от коронавируса умерли 35 петербургских медиков. Сами медработники говорят о более чем 70 погибших коллег.