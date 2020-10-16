Экс-полицейских отправили в СИЗО за помощь в хищении топлива в Санкт-Петербурге

Бывших полицейских судят по делу о хищении топлива с нефтепровода в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двух бывших полицейских судят по делу о хищении топлива в Санкт-Петербурге. Как рассказывает следствие, в 2017 году коллеги по службе из управления экономической безопасности и противодействия коррупции решили найти дополнительный заработок, пусть и нелегальный. За короткое время они способствовали созданию команды воришек нефтепродуктов. Жертвой стала труба компании «Транснефть – Балтика», находящаяся в Ленобласти.

- Фигуранты привлекли ряд лиц, которые повредили нефтепровод с помощью изготовления несанкционированной врезки на участке местности 687.2 км линейной части данного объекта, расположенного в 300 метрах от деревни Лупполово Всеволожского района Ленобласти. В результате нормальная работа нефтепровода была нарушена, - передает слова следствия объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Один из экс-полицейских просил избрать ему домашний арест. Другой промолчал. В итоге суд отправил обоих в СИЗО минимум до 14 декабря 2020 года. Им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.