Массовая драка дворников и мусорщиков произошла в Санкт-Петербурге

Дворники и мусорщики подрались за пухто в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Массовая драка между дворниками и мусорщиками произошла у одного из домов на проспекте Художников в Санкт-Петербурге. В полицию об инциденте сообщил местный житель. По его словам, двое мужчин приехали к пухто на «Газели», чтобы выгрузить туда строительный мусор. Это не понравилось дворнику, который сделал им замечание. Слово за слово и разгорелся конфликт, причем на помощь к «оранжевой жилетке» прибежали семь его коллег.

- В ходе драки один из дворников порезал колено 22-летнему мусорщику. Также мужчины в жилетках разбили стекло в «Газели», а затем уехали на своем «Фольксвагене» в неизвестном направлении. Пострадавшие позже признались полиции, что неофициально, то есть по объявлению, занимаются вывозом строймусора, это и стало причиной конфликта. – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Полиция проводит проверку по факту инцидента и устанавливает всех участников драки.