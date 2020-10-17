Снова рекорд: 659 человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки

В Петербурге вновь выросла суточная заболеваемость коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

И в новь в Петербурге побит рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. На утро 17 октября медики подтвердили еще 659 случаев. Это самый большой показатель по городу за все время пандемии.

- Общее количество случаев заболевания инфекцией «ковил-19» в Санкт-Петербурге достигло 51 232, - сообщает федеральный Оперативный штаб .

В Смольном большое число зараженных за сутки объясняют возросшим количеством тестов на коронавирус. Если в весенний пик в день проверяли 12-15 тысяч человек, то сейчас - свыше 30 тысяч (32 736 - за последние сутки).

Отметим, что растет и число выздоравливающих. +330 за день и 33 180 в общем. Но пока темпы не дотягивают то прибавки по зараженным. Растет и количество горожан, находящихся в активном состоянии болезни. Сейчас их уже 14 676. Однако свободные койки в стационарах есть с запасом, ведь многие лечатся дома.

Увы, но обновилась статистика по летальным исходам. +31 умерший (3407 всего).