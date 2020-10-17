Тотальный диктант стартовал в Санкт-Петербурге более чем на 80 площадках

В Петербурге сегодня пишут Тотальный диктант. Фото: Олег ЗОЛОТО

В эти минуты в Северной столице начался Тотальный диктант. 17 октября участники мероприятия собрались в музеях, театрах, вузах города и даже в Ботаническом саду. В общей сложности тест на грамотность сегодня проходит более чем на 80 площадках, а очно в нем участвуют порядка 5000 человек. Главным местом проведения стал Главный штаб Эрмитажа. Здесь в роли "диктатора" выступает сам автор текста Андрей Геласимов.

- Когда мне предложили написать текст для этого проекта, я сначала думал, что не справлюсь, - говорит он. - Потому что там очень сложное техническое задание. А потом когда понял, что хочу написать о Циолковском, перезвонил и сказал, что согласен, - рассказал автор корреспондентке "КП-Петербург", которая также принимает участие в диктанте.

Тотальный диктант сегодня пишут и удаленно. Трансляция ведется как раз из Главного штаба. Правда там, как в библиотеке Ленина, сегодня участников нет. Их распределили по другим площадкам из-за вспышки коронавируса среди сотрудников.