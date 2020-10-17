«Зенит» обыгрывает «Сочи» 2:0 после первого тайма

"Зенит" обыгрывает "Сочи" после первого тайма. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» уверенно обыгрывает футбольный клуб «Сочи» после первого тайма встречи 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Первые 45 минут встречи, которая проходит на домашней арене сине-бело-голубых, завершились со счетом 2:0.

Первый мяч в ворота гостей на 16-й минуте отправил Вячеслав Караваев. Полузащитник «Зенита» в падении добил мяч, который после передачи Дугласа Сантоса и удара Сердара Азмуна отразил вратарь южан.

Второй гол состоялся через восемь минут. И в нем опять поучаствовал Сантос. Далер Кузяев с правого фланга забросил мяч в штрафную гостей, там пятнистого на голову принял бразильский защитник «Зенита» и скинул его Ерохину. Александр был точен - 2:0.

После этого игра пошла на встречных курсах, но мячи в ворота не влетали. Из событий до перерыва можно отметить две желтые карточки . Обе - на счету зенитовцев. Бывшего - Маманны, ныне играющего за «Сочи» и нынешнего - Ракицкого.

Второй тайм начнется с минуты на минуту.