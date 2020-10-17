1300 петербургских домов получат по «холодному чердаку» перед зимой

Еще 1300 чердаков в домах Петербурга станут "холодными". Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще 1300 домов в Санкт-Петербурге будут оборудованы системой «холодный чердак». Эта программа в городе реализуется с 2018 года и позволяет избежать образования наледи на кровле.

- В 2018-2019 годах было оборудовано 4 698 домов. С учетом завершения работ в 2020 году, температурно-влажностный режим будет нормализован в почти шести тысячах многоквартирных домов,- сообщает пресс-служба Смольного.

Сам механизм прост: чердачное помещение термоизолируют от жилого подъезда, чтобы создать почти одну температуру с улицей. Из-за этого скопившийся на крыше снег не подтаивает и не сползает вниз. Также не образовываются и сосульки.

К слову, для борьбы с ними есть и другой способ - греющий кабель. Его проложат в водостоках 74 домов, в том числе 20 социальных объектов.

- Мы применяем комплексный подход. Если ремонтируем фасады и кровлю — одновременно оборудуем и «холодный чердак». Утепляем вентиляционные каналы, перекрытия, устанавливаем греющий кабель на водостоки, , - отметил Александр Беглов.