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Происшествия

Жители Петроградской стороны жалуются на убийцу котов

На разбросанные тела животных люди наткнулись в подвале дома на Каменоостровском проспекте
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В Петроградском районе появился живодер, убивающий бездомных кошек.

В Петроградском районе появился живодер, убивающий бездомных кошек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские защитники животных бьют тревогу: на Петроградской стороне завелся живодер, который безжалостно уничтожает беспризорных кошек и даже маленьких котят. Трупики погибших питомцев нашлись в подвале одного из домов на Каменоостровском проспекте, где живет сам ненавистник кошачьих.

- Во дворе дома по Каменноостровскому проспекту орудует живодер Убил уже около 10 кошек и котят, расстреливает их из оружия. Жители дома спускались в подвал, искали там рыжего котика которому живодер перебил все лапы, но не нашли. Зато нашли двух убитых котят, - пишут волонтеры движения lis_help_animals в соцсетях.

По словам активистов, живодера зовут Олег. Местные жители жаловались на него в полицию, однако мер к мужчине пока не принято. Он до сих пор угрожает жильцам, подкармливающим бездомных животных и охотится на кошек.

Защитники животных пишут о проблеме в соцсетях. Фото: instagram.com/lis_help_animals

Защитники животных пишут о проблеме в соцсетях. Фото: instagram.com/lis_help_animals

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