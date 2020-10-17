Смольный создаст единый стандарт для процесса питания школьников

В Петербурге появится стандарт школьного питания. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга намерены создать единый стандарт по организации питания в школьных столовых и закрепить его положения документально. Это, по мнению чиновником, должно снизить число претензий от родителей учеников.

- Вопросы возникают к качеству продуктов, готовых блюд, графику кормления. Наша задача – усилить контроль, исключить причины для жалоб и наладить диалог с родителями, - заявил вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко, который провел заседание рабочей группы.

По словам представителей городского Управления социального питания, большая часть жалоб, поступивших через портал «Наш Петербург» уже отработана. Тем не менее, было предложено разработать единый документ, в который войдут требования к порядку и стандарту доставки продукции; к сервировке (с учетом посуды и приборов) блюд и подаче на стол; к ношению спец одежды для работников кухни, в том числе средств индивидуальной защиты; единые требования к кухонному инвентарю, оборудованию, посуде для готовки и по хранению продуктов.