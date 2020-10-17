Петербуржцы обеспокоились судьбой деревьев, которым рабочие лопатами рубят корни

Строители рубят корни деревьям, чтобы обложить их плиткой. Фото: vk.com/mytndvor

Жители Центрального района Санкт-Петербурга возмутились методами строителей, которые ведут работы по благоустройству на улице Чайковского. Для того, чтобы сделать каменное мощение, горе-работники лопатами перебивают мешающие корни деревьев, при это бережно обернув стволы защитными досками.

- Вчера и сегодня работники подрядчика лопатами рубят корни деревьев, чтобы выложить сверху то ли плитку, то ли поребрики. Задаешься вопросом, делали бы они также со своими пальцами, если бы ботинки были на пару размеров меньше? - пишут возмущенные горожане в паблике «Центральный район за комфортную среду обитания».

Градозащитики отмечают, что строители уже «зашили» в камень другие деревья, стоящие на против дома 17 по улице Чайковского, оставив растениям лишь кусочек земли, которого не хватит для жизни: «им уменьшили площадь питания в несколько десятков раз». Теперь под угрозой и другие зеленые насаждения, которых в центре города и так не слишком много.