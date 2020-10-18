Полиция Санкт-Петербурга ищет жертв серийного насильника

Полиция ищет жертв обвиняемого в изнасилованиях Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге суд отправил под арест 34-летнего уроженца Башкортостана, которого обвиняют в серийных изнасилованиях. Сейчас силовики уже выяснили, что мужчина пользовался одной и той же схемой. Насильник выбирал жертву на улицу и следил за ней до подъезда. После чего в лифте или в парадной он угрожал девушке и насиловал ее.

- На данный момент установлена причастность задержанного к трем эпизодам, произошедшим в различных городах страны – Санкт-Петербурге, Самаре и Владимире, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Жертвами злоумышленника в период с августа по октябрь 2016 года стали три девушки, одной из которых на момент совершения преступления исполнилось 17 лет.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовные дела по статья - изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Задержали преступника в Свердловской области, после чего и доставили в Северную столицу.

Полиция уверена, что могут быть и другие жертвы насильника.

- Если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанных лиц, просьба обращаться в полицию по телефону 02 или 112, или по телефону 8(911)950-03-08, - призывают в полиции.