В Санкт-Петербурге ожидаются первый снег и дожди

В Петербурге пройдет снег с дождем Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 18 октября, ожидается первый снег. По словам синоптиков, он пройдет вместе с дождями на фоне циклона, который пришел к нам из Скандинавии.

- Метеорологические условия в Северной столице сформирует обширный циклон, - сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. - Ожидается облачная погода, во второй половине дня пройдут дожди, местами переходящие в мокрый снег.

При этом температура в Санкт-Петербурге прогреется до 6 градусов тепла, в области - до 7 градусов тепла.

Синоптики сообщают, что ожидается порывистый ветер до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление упадет и будет ниже нормы.