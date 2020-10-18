Полиция ищет родителей девочки, которую бросили одну в коляске на черновой лестнице в Санкт-Петербурге

Полицейские передали ребенка медикам Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница дома 15 на 12-ой линии Васильеовского острова нашли на черновой лестнице на первом этаже младенца. Девочка лежала в коляске, рядом с ней никого не было. На вид малышке около шести месяцев. Никто из взрослых за коляской с ребенком так и не пришел, поэтому дама вызвала полицию.

- Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Ребенок был госпитализирован в больницу. Сейчас сотрудники полиции разыскивают родителей ребенка.

Проводится уже организовала проверку и выясняет все детали произошедшего. Не исключено, что родителям девочки грозит ответственность за оставление ребенка в опасности.

Если вам что-то известно о родителях девочки, сообщите в полицию.