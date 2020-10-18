За сутки в Санкт-Петербурге на коронавирус проверили более 27 тысяч человек

В городе продолжают тестирование на коронавирус Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продолжают выявлять новые случаи заболевания коронавирусом. Все больше и больше людей в городе тестируют на опасную инфекцию. На этот раз в Северной столице за сутки проверили 27 тысяч 633 человека.

- Под медицинским наблюдением находится 2 903 человека, - сообщают в городском оперштабе. - Из них 23 - в обсерваторе, 834 - контактные, 2046 - на самоизоляции.

За сутки также поступило 243 вызова по телефону 122 - это единая служба по вопросам, которые связаны с опасной инфекции. Сейчас в городе действует 444 волонтера.

Если у вас есть вопросы, связанные с инфекцией, вы можете позвонить на горячую линию 8-800-200-34-11.