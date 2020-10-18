Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 18 октября 2020 года составило 102 человека

Число заразившихся в Ленобласти не утешает Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 18 октября 2020 года неутешительные. В регионе, как и днем ранее, выявили 102 заразившихся инфекцией. Большее число заболевших за сутки было лишь единожды 11 октября заболели 117 человек.

За сутки от коронавируса излечились только 13 человек. Смертей 18 октября в Ленинградской области, к счастью, не зафиксировано.

Всего за время пандемии коронавирусом в Ленинградской области заразились 9 тысяч 848 человек, излечились от инфекции 5 тысяч 953 человека, скончались 106 человек.