В Санкт-Петербурге сосед задушил шнурком 83-летнюю пенсионерку и спрятал ее тело в шкаф

Следователи возбудили уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 30-летнего жителя дома по улице ДУшинского. Мужчину подозревают в убийстве 83-летней пенсионерки. По данным следствия, соседи поссорились. В гневе мужчина толкнул пожилую даму, а затем задушил ее шнурком. Труп он спрятал в шкафу, после этого скрылся.

- В полицию Калининского района поступило сообщение об обнаружении в квартире дома 31 по улице Ушинского, в шкафу, со следами удушения трупа 83-летней женщины, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По подозрению в совершении указанного преступления задержан 30-летний неработающий сосед пожилой женщины.

Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Мужчине грозит до 15 лет колонии.