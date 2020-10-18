В Санкт-Петербурге водитель сбил кабана в том же месте, где год назад в аварии пострадали пять диких свиней

В аварии пострадал кабан Фото: ДТП и ЧП Петербурга

В Санкт-Петербурге произошла авария с участием дикого кабана. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП И ЧП Санкт-Петербурга".

- Перед поселком Лисий Нос сбили кабана, - сообщил один из очевидцев.

О состоянии животного ничего не уточняется. Горожане, тем временем, вспомнили, что ранее в этом же месте от машины пострадали пять животных.

- В прошлом году тоже сбили на том же месте пять кабанчиков, - подтвердил еще один пользователь группы.

О повреждениях машины в аварии пока неизвестно.