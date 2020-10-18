В Санкт-Петербурге у жителей коммуналки за окном поселились птицы осоеды

Осоеды поселились за окном одной из коммуналок в Петербурге Фото: instagram.com/piterbesplatno/

В Санкт-Петербурге у жителей дома за окном коммуналки поселились птицы осоеды. Горожане сфотографировали гнездо, когда в нем еще были яйца. Судя по всему, людям такое соседство пришлось по душе. И они начали снимать, как птицы растут и меняются на их глазах. Получилось, очень мило и увлекательно.

- Соседи-осоеды в одной из коммуналок Петербурга, - подписали пост в на странице "piterbesplatno" в инстаграме.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от снимков.

- Какая милота! - отреагировали горожане.

На последнем снимке осоеды уже совсем большие. Но они продолжают прилетать обратно в свое гнездо за окном.